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В центре Петрозаводска на стадионе "Юность" заливают ледовый каток

Новости. Общество
15:20, 12 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Прочное и ровное покрытие планируют подготовить уже к выходным, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня на стадионе "Юность" в Петрозаводске начали заливать каток. Ледовую площадку в центре города планируют подготовить уже к этим выходным. К этому времени при сохранении устойчивых минусовых температур покрытие на ней должно стать достаточно ровным и прочным.

Помимо этого, уже залили каток возле средней школы №11 на Перевалке (ул. Пархоменко, 48). Возможность заливки ледовых площадок ещё у нескольких петрозаводских образовательных учреждений в данный момент прорабатывают.

Кроме того, продолжает принимать жителей и гостей карельской столицы мобильный каток на площади Кирова.

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