Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

В центре Петрозаводска обновят газоны почти на полмиллиона рублей

Новости. Общество
16:05, 13 Августа 2021
фото: © Игорь Лежнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

На Онежской набережной и в парке Победы заменят газоны, сообщили в администрации столицы Карелии.

Как отметили в мэрии, в первую очередь устранят повреждения вдоль лестничных спусков в створах улиц Свердлова и Германа Титова, а также в районе Петровского сквера. До конца августа планируется устроить 4250 кв.м газонов.

Работы стартуют со следующей недели. Их выполнит ИП Савина. В перечень мероприятий входят планировка основания газонов, уплотнение и выравнивание грунта, трамбовка и расчистка почвы, удобрение и посев травы. Стоимость работ — 460 тыс. рублей.

Напомним, что в Петрозаводске ежегодно проводят озеленение территорий. Помимо посадки деревьев, декоративных кустарников и цветов, в городе занимаются и устройством газонов. В прошлом году, к примеру, восстановили участки в сквере Вечный огонь, на Советской площади, на проспектах Карла Маркса и Александра Невского, на улицах Шотмана, Кирова и Герцена.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводске жестко наказали подрядчика, ответственного за заросшие травой газоны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
07.08.2021, 13:25
Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»