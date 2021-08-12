В центре Петрозаводска обновят газоны почти на полмиллиона рублей

На Онежской набережной и в парке Победы заменят газоны, сообщили в администрации столицы Карелии.

Как отметили в мэрии, в первую очередь устранят повреждения вдоль лестничных спусков в створах улиц Свердлова и Германа Титова, а также в районе Петровского сквера. До конца августа планируется устроить 4250 кв.м газонов.

Работы стартуют со следующей недели. Их выполнит ИП Савина. В перечень мероприятий входят планировка основания газонов, уплотнение и выравнивание грунта, трамбовка и расчистка почвы, удобрение и посев травы. Стоимость работ — 460 тыс. рублей.

Напомним, что в Петрозаводске ежегодно проводят озеленение территорий. Помимо посадки деревьев, декоративных кустарников и цветов, в городе занимаются и устройством газонов. В прошлом году, к примеру, восстановили участки в сквере Вечный огонь, на Советской площади, на проспектах Карла Маркса и Александра Невского, на улицах Шотмана, Кирова и Герцена.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводске жестко наказали подрядчика, ответственного за заросшие травой газоны.