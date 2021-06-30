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Власти Петрозаводске жестко наказали подрядчика, ответственного за заросшие травой газоны

Новости. Общество
07:25, 01 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска оштрафовала ООО «ТехРент» за газоны, заросшие высокой травой — она ограничивала видимость на автодорогах, что могло привести к ДТП.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в июне компания, ответственная за покос травы, была оштрафована на сумму 600 тысяч рублей.

«Проверки проходят в разных районах города. Кроме того, обращения по заросшим травой газонам вдоль дорог поступали от граждан. Наибольшее количество нареканий приходило от жителей Первомайского района, а также Кукковки, Зареки, Голиковки и др.», — говорится в сообщении.

В администрации утверждают, что сейчас подрядчик активизировал мобильные бригады для покоса травы на магистральных газонах.

Работы идут на улице Ровио и Комсомольском проспекте, улицах Лыжная, Парфёнова, Торнева, на Первомайском проспекте и других частях города.

Ранее ГИБДД возбудила 3 административных дела по фактам нарушений требований, связанных с нормативной видимостью проезжих частей и дорожных знаков из-за высокой травы на газонах.

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Комментарии

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Титов
2021-07-01 08:24:48
Дворы на Древлянке по пояс в траве и в сорняках ....Одна надежда на снег и морозы ....
кир
2021-07-01 07:57:10
Не верю в такую "эффективность" управления процессом. Бестолочи, - сказал кот, который уже два часа не спит.
Гость
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