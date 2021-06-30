Власти Петрозаводске жестко наказали подрядчика, ответственного за заросшие травой газоны

Администрация Петрозаводска оштрафовала ООО «ТехРент» за газоны, заросшие высокой травой — она ограничивала видимость на автодорогах, что могло привести к ДТП.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в июне компания, ответственная за покос травы, была оштрафована на сумму 600 тысяч рублей.

«Проверки проходят в разных районах города. Кроме того, обращения по заросшим травой газонам вдоль дорог поступали от граждан. Наибольшее количество нареканий приходило от жителей Первомайского района, а также Кукковки, Зареки, Голиковки и др.», — говорится в сообщении.

В администрации утверждают, что сейчас подрядчик активизировал мобильные бригады для покоса травы на магистральных газонах.

Работы идут на улице Ровио и Комсомольском проспекте, улицах Лыжная, Парфёнова, Торнева, на Первомайском проспекте и других частях города.

Ранее ГИБДД возбудила 3 административных дела по фактам нарушений требований, связанных с нормативной видимостью проезжих частей и дорожных знаков из-за высокой травы на газонах.