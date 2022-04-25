В центре Петрозаводска отключат светофоры

На одном из перекрестков в центре Петрозаводска на одну ночь будут отключены светофоры.

По информации Минтранса Карелии, в Петрозаводске на перекрёстке улиц Куйбышева и Еремеева в ночь с 27 на 28 апреля отключат светофоры. Это будет связано с гарантийными работами по объекту «Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса».

Светофоры погаснут 27 апреля в 23.00 и заработают вновь на следующий день, 28 апреля, в 6.00.

Регулирование на перекрестке будет осуществляться установленными дорожными знаками.