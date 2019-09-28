В центре Петрозаводска отмечают 75-летие освобождения от фашистской оккупации (ФОТО)

По площади Кирова ходят люди в военной форме, повсюду лежит оружие и военные трофеи.

Сегодня Карелия отмечает 75-летие освобождения от фашистской оккупации. В Петрозаводске на площади Кирова проводятся массовые мероприятия, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Жители Карелии могут посмотреть выездную экспозицию Музея военной истории Петрозаводска, выставку Национального архива и Централизованной библиотечной системы.

Здесь же проходит выставка находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска. Также участников праздника ждут выставки собак, страйкбольного оружия, макетов вооружения.

На площади стоит специализированная автотехника. На легковых автомобилях можно оставить свое автограффити.