День Кегри с ухой и картошкой-великаном отметят в центре Петрозаводска

На площади Кирова пройдет праздник урожая — День Кегри, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии приглашает жителей и гостей столицы на праздник урожая — День Кегри, который состоится 23–25 сентября в Петрозаводске на площади Кирова.

«День Кегри — старинный карельский праздник, знаменующий окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это праздник урожая и завершения сезонных сельскохозяйственных работ» — отметили в ведомстве.

В рамках Дня Кегри с пятницы, 23 сентября, по воскресенье, 25 сентября, с 12 до 19 часов будет организована ярмарка карельских производителей, которые представят населению овощную, мясную, молочную, рыбную, пчеловодческую, хлебобулочную продукцию.

В субботу, 24 сентября, с 13.00 до 15.00 запланирована праздничная программа, посвященная Дню Кегри, выступят народные творческие коллективы, пройдет семейная развлекательная программа, посетителей мероприятия угостят ухой из форели, приготовленной на открытом огне.

Минсельхоз Карелии в субботу, 24 сентября, с 12 до 13 часов проведет конкурс среди посетителей мероприятия «Наш карельский урожай» по трём номинациям: «Картофель-великан», «Свёкла-гигант», «Морковь-чемпион».

Для участия в конкурсе все желающие могут представить в павильон администрации выращенные на приусадебных участках овощи - картофель, свёклу, морковь.

Организаторы по весу определят самые большие овощи среди принесённых конкурсантами, а победители получат призы, которые будут вручены на сцене во время праздничной концертной программы.