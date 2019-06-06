В центре Петрозаводска перекроют движение

С 10 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения по площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10.00 10 июня до 9.00 1 июля будет запрещено движение транспорта по пл. Кирова на участке от ул. Правды до ул. Луначарского.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. Просим водителей транспортных средств быть внимательными, заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.