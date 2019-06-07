В центре Петрозаводска полностью перекроют движение

Вечером 12 июня площадь Кирова будет открыта лишь для пешеходов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

12 июня с 15.00 до 20.00 будет запрещено движение транспорта по пл. Кирова.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.



Водителей просят быть внимательными, заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.