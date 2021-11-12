В центре Петрозаводска разворотили газон и бросили умирать молодые клены (ФОТО)

В ходе ремонта на улице Кирова в Петрозаводске сломали асфальт и перекопали газон, бросив умирать деревья, посаженные в прошлом году.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фотографии с улицы Кирова в Петрозаводске: на них видно, как в результате ремонта вскрыт асфальт, а молодые деревца выкопаны из земли просто поставлены на газоне.

«На улице Кирова в прошлом году положили асфальт, на газоне посадили молодые клены. В этом году асфальт сломали, газон перекопали, клены бедненькие бросили умирать», — написал автор фото.

Ранее жители Петрозаводска обратили внимание на неисправности в работе световых вывесок на коммерческих объектах Петрозаводска — некоторые вызвали у горожан неприятные ассоциации.