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В центре Петрозаводска разворотили газон и бросили умирать молодые клены (ФОТО)

Новости. Общество
12:45, 13 Ноября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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В ходе ремонта на улице Кирова в Петрозаводске сломали асфальт и перекопали газон, бросив умирать деревья, посаженные в прошлом году.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фотографии с улицы Кирова в Петрозаводске: на них видно, как в результате ремонта вскрыт асфальт, а молодые деревца выкопаны из земли просто поставлены на газоне.

«На улице Кирова в прошлом году положили асфальт, на газоне посадили молодые клены. В этом году асфальт сломали, газон перекопали, клены бедненькие бросили умирать», — написал автор фото.

Ранее жители Петрозаводска обратили внимание на неисправности в работе световых вывесок на коммерческих объектах Петрозаводска — некоторые вызвали у горожан неприятные ассоциации.

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Комментарии

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Изя
2021-11-13 13:24:18
Мирошник просто отдыхает а у приставов и бурятов всегда так )))))) кир подтвердит ))) :)
лишьбыпротив
2021-11-13 13:08:39
Значит это производственная необходимость. Хуже вечнонедовольных нытиков только нытики с айфонами.
Гость
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