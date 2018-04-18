В центре Петрозаводска сносят аварийные тополя

До конца апреля с улицы Гоголя удалят 30 деревьев.

Как сообщили в городской администрации, начались работы по сносу аварийных деревьев в сквере 71-й Стрелковой Дивизии (в районе дома №1 по улице Гоголя).

Работы проводит ООО "Финпромстрой" в рамках муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийных деревьев в 2018 году. С 17 по 30 апреля будет удалено 30 деревьев (всего за год - 110 деревьев).

Ранее, в ноябре-декабре 2017 года, в этом месте был осуществлен первый этап по сносу аварийных деревьев. В настоящее время ведется фрезеровка пней. На этой территории включены в план по сносу 50 аварийных тополей, переросших, имеющих высокую парусность кроны с углом наклона более 50%.

Уже в мае на освободившихся пространствах планируется посадка новых древесных растений в рамках проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев".