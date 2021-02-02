Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд заменил Навальному условный срок на реальный 51
02.02.2021 20:55
Раскрыта стоимость самой дорогой одежды детей знаменитостей
02.02.2021 19:40
Четыре жительницы Петрозаводска скончались от COVID-19 за сутки
Сегодня 09:15
В Петрозаводске построят новое семиэтажное здание для налоговой инспекции (ФОТО) 6
Сегодня 15:50
Названы болезни, о которых говорит неприятный запах изо рта
02.02.2021 19:10

В центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле хюгге (ФОТО)

Новости. Общество
17:38, 03 Февраля 2021
фото: Баренц Групп
Загрузка...

На улице Вольной, рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом "Терраса", выполненный в скандинавском стиле хюгге.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества.

Компания "Баренц Групп" строит на улице Вольной жилой комплекс "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Главное преимущество дома – это его расположение в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура - до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады.

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания "Баренц Групп" уделяет холлам с авторским дизайном - в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Презентацию жилого комплекса "Терраса" можно посмотреть здесь. В ней подробно рассказывается о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.

С проектом и планировками можно ознакомиться здесь terrasa.barenz.group.

На сайте terrasa.barenz.group вы также можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" – ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 7
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»