В центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле хюгге (ФОТО)

На улице Вольной, рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом "Терраса", выполненный в скандинавском стиле хюгге.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества.

Компания "Баренц Групп" строит на улице Вольной жилой комплекс "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Главное преимущество дома – это его расположение в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура - до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады.

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания "Баренц Групп" уделяет холлам с авторским дизайном - в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Презентацию жилого комплекса "Терраса" можно посмотреть здесь. В ней подробно рассказывается о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.



С проектом и планировками можно ознакомиться здесь terrasa.barenz.group.

На сайте terrasa.barenz.group вы также можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" – ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.