В центре Петрозаводска установят модель Солнечной системы

В администрации Петрозаводска поделились планами реконструкции площади Гагарина.

Администрация Петрозаводска обнародовала план строительства, реконструкции и благоустройства общественных территорий, дорог и социальных объектов на ближайшие три года.

Согласно документу, с 2023 по 2025 годы в столице Карелии планируется обустроить 30 общественных и 200 дворовых территорий, отремонтировать 40 проезжих частей и тротуаров и фасады 40 домов, построить 14 километров автодорог и велопешеходных маршрутов, возвести более 17 тысяч квадратных метров жилья, установить более тысячи новых фонарей уличного освещения. Кроме того, запланированы строительство и реконструкция ряда социальных и туристических объектов.

Один из самых интересных проектов — реконструкция площади Гагарина, «визитной карточки» карельской столицы. Там будет установлена архитектурная композиция на тему космонавтики. Такая идея связана с тем, что площадь названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина. По проекту архитекторов Александра Кима и Алексея Скрипицына на площади предлагается установить скульптурно-пространственную модель Солнечной системы. В центре композиции расположится модель Солнца, рядом с которым установят модели восьми планет.

Планеты будут представлять собой гранитные полированные шары разных диаметров, их латунные «орбиты» вмонтируют в гранитную поверхность покрытия площади. В композицию также вошли символы водопада, леса и камня. Благоустройство площади запланировано на 2023 год.

Важное место в программе занимает обустройство парковых зон, как в центре города, так и в остальных районах.

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