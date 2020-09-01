В центре Петрозаводска заработала архитектурная подсветка (ФОТО)

В сентябре оборудование будет установлено еще на трех зданиях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Накануне вечером введена в эксплуатацию архитектурная подсветка на домах №37 и №38 по проспекту Ленина. После ремонта фасадов подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари зажигаются одновременно с уличным освещением.

В сентябре архитектурную подсветку установят также на дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на 15 объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 29 зданиях.