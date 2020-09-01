Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта 3
01.09.2020 12:02
Умер народный артист, звезда сериала "Воронины" Борис Клюев 1
01.09.2020 22:35
Умерла актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника" 1
01.09.2020 23:41
Четыре автомобиля столкнулись на въезде в Петрозаводск 2
01.09.2020 15:13
В Московском метрополитене открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Карелии 1
01.09.2020 18:11

В центре Петрозаводска заработала архитектурная подсветка (ФОТО)

Новости. Общество
09:57, 02 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В сентябре оборудование будет установлено еще на трех зданиях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Накануне вечером введена в эксплуатацию архитектурная подсветка на домах №37 и №38 по проспекту Ленина. После ремонта фасадов подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари зажигаются одновременно с уличным освещением.

В сентябре архитектурную подсветку установят также на дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на 15 объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 29 зданиях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-09-02 10:09:15
Прикольно наверное спать в этих домах ночью.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
26.08.2020, 08:59
Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Аналитика

Сегодня 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 5
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»