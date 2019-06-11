В центре занятости населения Карелии сменился директор

Центр занятости населения республики возглавил Владимир Шестак, сообщает управление труда и занятости региона.

Назначение Владимира Шестака состоялось 10 июня.

Прежде учреждение возглавлял Юрий Мишков. Как сообщили в управлении труда и занятости, трудовые отношения с экс-руководителем "были расторгнуты по обоюдному согласию".

Сообщается, что новый директор республиканского центра занятости закончил ПетрГУ, имеет высшее экономическое образование по специальности "Финансы и кредит", прошел подготовку в Северном институте по программе арбитражных управляющих, а также по менеджменту в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров.

"Новый руководитель имеет опыт работы на крупнейших предприятиях региона по организации финансово- экономической деятельности", - информирует управление труда и занятости республики.

Сообщается, что стаж работы Владимира Шестака – более 15 лет.