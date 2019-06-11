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Новости. Общество
15:45, 11 Июня 2019
фото: Управление труда и занятости Карелии / ВК

В центре занятости населения Карелии сменился директор

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Центр занятости населения республики возглавил Владимир Шестак, сообщает управление труда и занятости региона.

Назначение Владимира Шестака состоялось 10 июня.

Прежде учреждение возглавлял Юрий Мишков. Как сообщили в управлении труда и занятости, трудовые отношения с экс-руководителем "были расторгнуты по обоюдному согласию".

Сообщается, что новый директор республиканского центра занятости закончил ПетрГУ, имеет высшее экономическое образование по специальности "Финансы и кредит", прошел подготовку в Северном институте по программе арбитражных управляющих, а также по менеджменту в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. 

"Новый руководитель имеет опыт работы на крупнейших предприятиях региона по организации финансово- экономической деятельности", - информирует управление труда и занятости республики.

Сообщается, что стаж работы Владимира Шестака – более 15 лет.

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Комментарии

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lemone
2019-06-11 16:05:20
В-принципе, в республике, где управленцами приставы работают это даже нормально, когда Центр занятости возглавляет человек, отношения к службе не имевший. Стаж у него 15 лет на предприятиях...)))
zanoza
2019-06-11 15:54:05
Может хоть при этом директоре научатся обосновывать исключительные обстоятельства для сохранения среднего заработка за 4-6 месяц сокращённому работнику . Сейчас из-за кривых решений центра занятости люди лишаются этих гарантированных выплат.
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