В Центробанке заявили о снижении цен на полисы ОСАГО

Цены на полисы ОСАГО не превышают средние показатели до проведения реформы, а зачастую даже снижаются.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Пока за первые четыре месяца новых правил полисы начали понемногу дешеветь. Средняя цена полиса по легковому автомобилю для физических лиц снизилась на 4%", – отметила Набиуллина, чьи слова цитирует RNS.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".