В Центробанке заявили о снижении цен на полисы ОСАГО

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Цены на полисы ОСАГО не превышают средние показатели до проведения реформы, а зачастую даже снижаются.
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.
"Пока за первые четыре месяца новых правил полисы начали понемногу дешеветь. Средняя цена полиса по легковому автомобилю для физических лиц снизилась на 4%", – отметила Набиуллина, чьи слова цитирует RNS.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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