В ЦИК Карелии направлена жалоба на агитацию против одного из кандидатов в президенты

Карельский предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Павла Грудинина направил в региональный ЦИК жалобу на нарушения во время предвыборной кампании, допущенные в районной газете.

Как сообщается в жалобе, в газете "Беломорская трибуна", учредителем которой является администрация Беломорского района, 15 февраля была опубликована статья "Покраснел ли кандидат от коммунистов, заручившись поддержкой партии?"

"Материалы, на наш взгляд, содержат признаки незаконной агитации против кандидата в президенты РФ Павла Грудинина", - говорится в жалобе.

Уточняется, что в статье создается негативный образ кандидата.

"Просим рассмотреть эту публикацию с точки зрения нарушения федерального законодательства в рамках компетенции Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и принять решение в соответствии с действующим законодательством", - просят авторы обращения.

Как ранее отмечал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, к настоящему времени штабы кандидатов не торопятся сообщать о каких-либо нарушениях, связанных с агитацией или предвыборными кампаниями конкурентов. Жалоба штаба Грудинина стала первой.