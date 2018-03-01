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Новости. Политика
11:27, 01 Марта 2018

В ЦИК Карелии направлена жалоба на агитацию против одного из кандидатов в президенты

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Карельский предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Павла Грудинина направил в региональный ЦИК жалобу на нарушения во время предвыборной кампании, допущенные в районной газете.

Как сообщается в жалобе, в газете "Беломорская трибуна", учредителем которой является администрация Беломорского района, 15 февраля была опубликована статья "Покраснел ли кандидат от коммунистов, заручившись поддержкой партии?"

"Материалы, на наш взгляд, содержат признаки незаконной агитации против кандидата в президенты РФ Павла Грудинина", - говорится в жалобе.

Уточняется, что в статье создается негативный образ кандидата. 

"Просим рассмотреть эту публикацию с точки зрения нарушения федерального законодательства в рамках компетенции Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и принять решение в соответствии с действующим законодательством", - просят авторы обращения.

Как ранее отмечал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, к настоящему времени штабы кандидатов не торопятся сообщать о каких-либо нарушениях, связанных с агитацией или предвыборными кампаниями конкурентов. Жалоба штаба Грудинина стала первой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Слава
2018-03-01 12:26:34
Один реальный кандидат из всех! Сколько грязи на него пживчики уже вылили,боятся ,что не даст воровать и посадит многих,а это так и есть,да и народ устал от пустой болтовни и обещаний властей,сейчас послушал начало послания Президента,опять одно и то же: мы должны,мы обязаны, 14 год подряд.....,а страна уже , с 20- миллионным нищих,всё катится куда-то не понятно, стройки есть,да,но с какими откатами и поборами? Одни Сочи чего стОят?! А "Восточный" ,космодром, миллиардные хищения и что? 5-7 человек-стрелочников посадят не надолго ,денег не вернёт уже никто,...да что говорить,даже оборонка обворовывается ,вчера Собчак и Явлинский рубанули правду на дебатах, вот об этом надо говорить: когда ж ,наконец, прекратится массовая коррупция и воровство!!!??? Скоро и проверять это нЕкому будет,пример не за горами: Контрольный комитет,Галкин,у нас здесь!!!! Позор!
однозначно
2018-03-01 12:05:19
Теперь придется прочитать эту статью.
NIK
2018-03-01 12:05:02
Всех имитаторов -участников в выборах снять , оставить Грудинина . Пусть боряться два реальных кандидата за пост.
Гость
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