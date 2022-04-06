В ЦИК Карелии не видят оснований для отмены результатов выборов главы Деревянского поселения

Административный иск о защите избирательных прав бывшего кандидата на пост руководителя муниципального образования рассмотрит Прионежский суд.

В Центральной избирательной комиссии Карелии не видят оснований для отмены результатов голосования на выборах главы Деревянского сельского поселения Прионежского района, состоявшихся 20 марта. Так в ЦИК прокомментировали публикацию «Столицы на Онего» об обращении в районный суд бывшего кандидата на пост руководителя муниципального образования от «Справедливой России» Алексея Вострикова.

«Центральной избирательной комиссией Республики Карелия проведена проверка и изучены видеозаписи с избирательного участка в деревне Ужесельга при проведении выборов главы Деревянского сельского поселения. По ряду фактов, указывающих на наличие административных правонарушений при организации голосования, материалы с представлением о привлечении к ответственности соответствующих лиц направлены в правоохранительные органы. Вместе с тем, фактов, которые не позволяют определить действительное волеизъявление избирателей и являются основанием для отмены результатов голосования, не имеется. Кроме того, срок для обжалования результатов выборов в соответствии с законом пропущен», – говорится в официальном комментарии ЦИК Карелии.

Напомним, бывший кандидат на должность главы поселения от партии «Справедливая Россия» Алексей Востриков потребовал от Прионежского районного суда признать недействительными результаты муниципальных выборов 20 марта на избирательном участке в деревне Ужесельга, где с огромным перевесом голосов победил соперник Вострикова Андрей Романов, выдвинутый «Единой Россией». В своем исковом заявлении проигравший кандидат указал огромный перечень нарушений избирательного законодательства, которые, по словам Алексея Вострикова, зафиксированы на видео. Рассмотрение административного иска о защите избирательных прав назначено на 8 апреля.