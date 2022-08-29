В ЦИК Карелии рассказали, когда будут публиковать данные о предварительной явке избирателей

Информация о том, как активно голосуют жители республики, будет выходить несколько раз в день 9, 10, 11 сентября

ЦИК Карелии следит за явкой избирателей на выборах Главы республики и органов местной власти.



— Информация о ходе голосования — предварительно явке избирателей — будет опубликована в официальном паблике Центризбиркома РК «Выборы в Карелии», — пояснили в ЦИК РК.



Данные о явке избирателей 9 и 10 сентября будут опубликованы на 15:00 и 20:00. В воскресенье, 11 сентября — на 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00.