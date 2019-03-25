В ТЦ Петрозаводска нашли подозрительный предмет

Накануне вечером в ТЦ "Добрыня" работали оперативные службы, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.11 на ул. Ровио, 11 в ТЦ "Добрыня" работали оперативные службы. В торговом зале была обнаружена подозрительная сумка.

Сумку проверили – в ней оказалась куртка. Опасности нет.