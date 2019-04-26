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Новости. Общество
22:00, 26 Апреля 2019
фото: © Антон Буценко/ТАСС

В турецких отелях гостям, взявшим мало еды, будут давать презенты

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В Турции рассказали, сколько еды выбрасывают из-за жадности туристов.

В стране вводят новую инициативу по сокращению количества пищевых отходов — проект "Оранжевый флаг", пишет "Лайф".

Турецкие отели, работающие по системе "всё включено", присоединяются к добровольной акции "Оранжевый флаг", согласно которой страна планирует разобраться с серьёзной проблемой отходов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на турецкие СМИ.

По словам инициатора проекта Али Акгуна, вопрос пищевых отходов в Турции является животрепещущим: ежегодно в стране выбрасывается 18 млн тонн овощей и фруктов и почти 5 млн буханок хлеба, и всё это из-за жадности туристов, которые набирают вкусняшки со шведского стола.

Задачей "Оранжевого флага" является сокращение пищевых отходов на 70% в течение пяти лет. А начать Али Акгун решил с туристической зоны — как самой проблемной.

Турецкое издание Turizmgazetesi отмечает, что бороться с перепотреблением планируется путём развешивания агитационных плакатов и вручения небольших презентов гостям, которые набирают немного еды. Также считается возможным уменьшение размера тарелок.

Российские туроператоры сообщают, что граждане РФ отнесутся к инициативе ответственно, поскольку в последнее время среди россиян отмечается тенденция к правильному питанию, вопреки распространённому мнению о жадности наших соотечественников до бесплатной еды.

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