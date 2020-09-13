В турецком отеле официант надругался над школьницей из России

В одном из пятизвездочных отелей в Турции официант пришел в номер, где находилась 15-летняя россиянка, и надругался над школьницей.

Об этом РЕН ТВ сообщает со ссылкой на издание Hürriyet.

По информации РЕН ТВ, девушка приехала на отдых в турецкую Анталью вместе со своими родителями. Отмечается, что россиянка "подверглась сексуальному насилию в своем номере". Подробности инцидента не приводятся, однако известно, что семья пострадавшей от официанта, который работает в отеле, уже сообщила о произошедшем в местную прокуратуру.

Сперва родители девочки обратились к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию или жандармов. Руководство отеля, как сообщается, решило скрыть инцидент и сохранить репутацию бизнеса.

Родители девочки написали заявление на официанта, а также на все руководство отеля.

Сообщается, что консул России в Анталье Иван Степанов также оформил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.