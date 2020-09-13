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В турецком отеле официант надругался над школьницей из России

Новости. Криминал
19:40, 14 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В одном из пятизвездочных отелей в Турции официант пришел в номер, где находилась 15-летняя россиянка, и надругался над школьницей.

Об этом РЕН ТВ сообщает со ссылкой на издание Hürriyet.

По информации РЕН ТВ, девушка приехала на отдых в турецкую Анталью вместе со своими родителями. Отмечается, что россиянка "подверглась сексуальному насилию в своем номере". Подробности инцидента не приводятся, однако известно, что семья пострадавшей от официанта, который работает в отеле, уже сообщила о произошедшем в местную прокуратуру. 

Сперва родители девочки обратились к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию или жандармов. Руководство отеля, как сообщается, решило скрыть инцидент и сохранить репутацию бизнеса. 

Родители девочки написали заявление на официанта, а также на все руководство отеля.

Сообщается, что консул России в Анталье Иван Степанов также оформил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-09-14 20:14:48
Еще одна "девочка Лиза"?
Mike
2020-09-14 19:55:27
В Турции россиянам очень рады! Ездите дальше к туркам!
Гость
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