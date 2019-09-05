В учебных заведениях перестанут обучать профессии автомеханика и токаря

Минпросвещения России готовится запретить учебным заведениям принимать на обучение в средние профессиональные учебные заведения по целому ряду программ.

Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с 2021 года следует прекратить обучение по программам девяти профессий: автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал и другие.

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