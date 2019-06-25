В училище олимпийского резерва в Карелии отберут хоккеистов в команду НМХЛ

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Просмотровые сборы по хоккею пройдут с 8 по 13 июля в Кондопоге, сообщили в училище олимпийского резерва.
Сборы проводятся с целью отбора спортсменов для поступления в училище, а также для их участия в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020.
Под руководством главного тренера Евгения Пастернацкого у абитуриентов будут проходить тренировки на льду, на стадионе, в тренажерном и игровом залах.
В процессе просмотровых сборов тренер поможет ребятам подготовиться к сезону, раскрыть свои лучшие игровые качества и таланты.
С 10 по 25 августа абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания.
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