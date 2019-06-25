В училище олимпийского резерва в Карелии отберут хоккеистов в команду НМХЛ

Просмотровые сборы по хоккею пройдут с 8 по 13 июля в Кондопоге, сообщили в училище олимпийского резерва.

Сборы проводятся с целью отбора спортсменов для поступления в училище, а также для их участия в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020.

Под руководством главного тренера Евгения Пастернацкого у абитуриентов будут проходить тренировки на льду, на стадионе, в тренажерном и игровом залах.

В процессе просмотровых сборов тренер поможет ребятам подготовиться к сезону, раскрыть свои лучшие игровые качества и таланты.

С 10 по 25 августа абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания.