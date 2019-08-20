Приставы Карелии проведут день открытых дверей и "горячую" линию

В течение рабочего дня 27 августа жители смогут задать вопросы лично судебным приставам, сообщили в управлении.

Во втоник, 27 августа, с 9.00 до 17.30 во всех структурных подразделениях УФССП по Карелии состоится день открытых дверей.



В течение рабочего времени жители смогут задать вопросы лично судебным приставам, будет организовано дежурство специалистов по всем направлениям деятельности, и, в первую очередь, по алиментным обязательствам.



В четверг, 29 августа, с 11.00 до 12.00 пройдет "горячая" линия: 8 (8142) 760-073 и 8 (8142) 76-58-91.



Позвонив на указанные номера, можно задать вопросы о порядке взыскания алиментов, розыске должника-алиментщика, ограничения права выезда за границу или специального права управления транспортным средством и другие интересующие вопросы.



В работе "горячей" линии примут участие и.о. главного судебного пристава Карелии Олег Гончаров и Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.