В университете Петрозаводска открылся Музей археологии

Музей археологии открылся в Петрозаводском государственном университете.

Музей расположился на третьем этаже в холле Института истории, политических и социальных наук. Там представлены уникальные результаты работы археологических экспедиций Петрозаводского государственного университета за последние 5 лет, рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.

Выставка «Не боги горшки обжигают» представляет результаты экспериментального изучения керамической посуды – одного из величайших изобретений в истории человечества.

Выставка «Начало горных дел» посвящена истории освоения горных пород и минералов древними жителями нашего края от каменного века и до строительства Олонецких Петровских заводов.





На выставке «Сквозь время и глину» можно увидеть артефакты, найденные во время археологических экспедиций ПетрГУ в 2021-2023 годах.





Куратором Музея археологии является доцент кафедры отечественной истории ПетрГУ, кандидат исторических наук Александр Михайлович Жульников.