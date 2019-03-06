В Управлении Роспотребнадзора по Карелии рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Управление Роспотребнадзора по республике Карелия напомнило о правилах выбора живых цветов.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на стебель цветка. О не должен быть слишком сухим. Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" вовсе не является свидетельством "второй свежести" цветка.

"Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли ваш букет "однодневкой" или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше", - отметили в ведомстве.

По данным специалистов, эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

"У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении", - заверили в ведомстве.

Если вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации (не заказанные вами), то скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести, добавили в Роспотребнадзоре.