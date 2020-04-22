В условиях карантина в карельском поселке Ледмозеро устроили голосование за открытие нового форелевого хозяйства

На встречу собрались всего 16 местных жителей.

Администрация Ледмозерского сельского поселения устроила 22 апреля в местном доме культуры встречу населения с "представителями хозяйствующих субъектов" по "вопросу о местах размещения рыбоводных участков". У многих жителей Ледмозера, да и Муезерского района, к которому относится поселок, сам факт проведения такой встречи в условиях режима повышенной готовности, введенного в Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызвал удивление. Дело в том, что распоряжение главы республики о введении этого режима, запрещает гражданам "посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению" – а дом культуры в Ледмозере как раз относится к таким объектам, и все занятия в нем прекращены.

В итоге в Ледмозерском доме культуры собрались всего шестнадцать человек, и тут выяснилось, что участникам встречи придется голосовать за границы рыбоводных участков, которые планируется сформировать на озере Тикшозеро для размещения нового форелевого хозяйства. Семь человек поддержали предложенные границы, пять проголосовали против, а остальные четверо воздержались.

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