890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сараев: "Суд пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева" 8
Сегодня 09:54
Мужчина привез из Мурманской области в Карелию ковидную пневмонию
Сегодня 12:13
За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников 5
Сегодня 12:21
На набережной Варкауса строится еще один дом с космическим видом на Онежское озеро (ФОТО)
Сегодня 13:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса 10
Сегодня 06:40
Места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере 6
Сегодня 07:15

В Венеции из-за толстых туристов уменьшили максимальную вместимость гондол

Новости. Общество
21:30, 23 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Власти Венеции снизили максимальную вместимость гондол с шести до пяти человек не из-за пандемии, а из-за туристов с избыточным весом.

Андреа Балби, президент Венецианской гондольной ассоциации говорит, что это решение было принято для того, чтобы снизить нагрузку для гондольеров, пишут РИА Новости со ссылкой на Repubblica.

"За последние десять лет средний вес туристов увеличился, поэтому мы решили ограничить их общее число в лодке. От тяжелых нагрузок в гондолу набирается вода, что усложняет работу гондольеров", — сказал он.

Нововведение касается классических узких гондол, скользящих по небольшим каналам. В более крупных лодках, действующих по принципу такси, вместимость также была уменьшена – с 14 до 12 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 26
Сегодня 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»