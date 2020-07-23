В Венеции из-за толстых туристов уменьшили максимальную вместимость гондол

Власти Венеции снизили максимальную вместимость гондол с шести до пяти человек не из-за пандемии, а из-за туристов с избыточным весом.

Андреа Балби, президент Венецианской гондольной ассоциации говорит, что это решение было принято для того, чтобы снизить нагрузку для гондольеров, пишут РИА Новости со ссылкой на Repubblica.

"За последние десять лет средний вес туристов увеличился, поэтому мы решили ограничить их общее число в лодке. От тяжелых нагрузок в гондолу набирается вода, что усложняет работу гондольеров", — сказал он.

Нововведение касается классических узких гондол, скользящих по небольшим каналам. В более крупных лодках, действующих по принципу такси, вместимость также была уменьшена – с 14 до 12 человек.