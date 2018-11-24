В воскресенье в большинстве районов Карелии выпадет снег

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По сообщению карельского Гидрометцентра, 25 ноября будет облачно с пояснениями, ожидаются снег и гололедица.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в большинстве районов выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -2, -7 градусов, местами, преимущественно по северным районам, до -12 градусов. Днем будет теплее: 0, -5 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Днем временами небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке -1, -3 градуса.
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