В воскресенье в Карелии будет туманно

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О погоде на 29 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье, 29 сентября, будет облачно с прояснениями.
Ночью и утром возможен туман, вечером пройдет небольшой дождь.
Ветер южный, юго-восточный слабый.
Ночная температура составит +2, +4 градуса днем воздух прогреется до +9, +11.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Ночью похолодает до +2, +7, при прояснениях местами 0,-2, днем потеплеет до +8, +13 градусов.
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