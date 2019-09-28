В воскресенье в Карелии будет туманно

О погоде на 29 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье, 29 сентября, будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром возможен туман, вечером пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный слабый.

Ночная температура составит +2, +4 градуса днем воздух прогреется до +9, +11.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7, при прояснениях местами 0,-2, днем потеплеет до +8, +13 градусов.