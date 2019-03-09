В воскресенье в Карелии ожидается мокрый снег

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Пасмурная погода 10 марта сохранится на всей территории республики, сообщает ГУМЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
В воскресенье в Карелии ожидается облачная, ночью с прояснениями, погода. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, снега. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный, южный; днем южный, юго-восточный; на севере восточный, северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.
Температура ночью -2…–7, местами до -14; днём +1…–4, по северным районам до -7 градусов.
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