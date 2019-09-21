В воскресенье в Карелии ожидаются заморозки, местами мокрый снег

Синоптики предупреждают жителей Карелии о заморозках в ночные и утренние часы.

В воскресенье, 22 сентября в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0… - 5, местами до +3, днём +3…+8 градусов.

В ночные и утренние часы, на большей части территории республики, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 1…- 5 градусов.