В воскресенье в одном из жилых районов Петрозаводска отключат электроэнергию

Специалисты "Карелэнерго" проведут в районе Птицефабрики работы на сетях электроснабжения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По информации филиала "Карелэнерго", 2 декабря в период с 12 до 13 часов планируется кратковременное отключение электроэнергии в жилом районе Птицефабрика, которое будет производиться в связи с выполнением работ по переключению электрических нагрузок с одного фидера на другой.

Информацию об отключениях можно получить по бесплатному телефону "горячей линии": 8-800-333-02-52.