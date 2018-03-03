В воскресенье в Петрозаводске немного потеплеет

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В Карелии и Петрозаводске 4 марта будет пасмурно, небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный
Температура ночью -15, -17; днем -6, -8.
В районах Карелии прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений, днем на юге восточный, северо-восточный слабый.
Температура ночью -13, -18, местами, преимущественно по южным районам, до -26, на севере -8,-13: днем -4, -9, на юге -7,-12.
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