В воскресенье в Петрозаводске немного потеплеет

В Карелии и Петрозаводске 4 марта будет пасмурно, небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный

Температура ночью -15, -17; днем -6, -8.

В районах Карелии прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений, днем на юге восточный, северо-восточный слабый.

Температура ночью -13, -18, местами, преимущественно по южным районам, до -26, на севере -8,-13: днем -4, -9, на юге -7,-12.