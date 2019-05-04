В воскресенье в Петрозаводске немного потеплеет

В карельской столице 5 мая ожидается пасмурная погода с прояснениями, сообщает Гидрометцентр.

В воскресенье в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура ночью 0, +2; днем +8, +10.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура ночью +2, -3; днем +3, +8, по южным районам до +12.