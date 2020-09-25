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В воскресенье в северных районах Карелии ожидается дождь

Новости. Погода
17:00, 26 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 27 сентября рассказали синоптики карельского Гидрметцентра.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет переменная облачность. По северным районам утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами до +3°С, днем +15, +20°С, на севере +11,+16.

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