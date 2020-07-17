В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +27 градусов

О погоде на 19 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра
По прогнозу синоптиков, завтра, 19 июля, на территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменный слабый.
Ночью температура воздуха составит +10, +15 градусов, местами похолодает до +6 градусов. Днем будет +22, +27 градусов.
В Петрозаводске также прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14 градусов. Днем потеплеет до +24, +26.
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