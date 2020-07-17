В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +27 градусов

фото: © Столица на Онего

О погоде на 19 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра

По прогнозу синоптиков, завтра, 19 июля, на территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменный слабый.

Ночью температура воздуха составит +10, +15 градусов, местами похолодает до +6 градусов. Днем будет +22, +27 градусов.

В Петрозаводске также прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14 градусов. Днем потеплеет до +24, +26.