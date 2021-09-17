В воскресенье жителей Карелии ждет холодная ночь и прохладный день

О погоде на 19 сентября рассказали синоптики карельского Гидромецентра.

В Петрозаводске 19 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем потеплеет до +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром местами пройдет слабый дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый, днем на юге умеренный.

Ночью похолодает до +1, +6°С, местами до-1, -4°С, днем воздух прогреется до +6, +11°С.