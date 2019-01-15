В вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко пройдет Снежный фестиваль бега

Фестиваль откроется 24 февраля на территории вотчины Талви Укко в Чалне, сообщили в Минспорта Карелии.

Трасса для забегов: 5 км, 10 км и 21,1 км.

По всему маршруту спортсменов будут поддерживать музыканты и волонтеры в национальных костюмах. Каждый финишер получит уникальную медаль из шунгита на льняной ленте, горячий чай из кипрея и национальное блюдо – калитку. Абсолютным победителям вручат кубки и ценные призы.

В рамках фестиваля традиционно состоятся и детские забеги на 100, 300 и 600 метров, на которые зарегистрировались уже более 100 юных спортсменов.

Возраст самого младшего участника – 2 года. Полумарафон Lumi Karjala – это спортивный праздник для всей семьи. Регистрация участников продолжается на сайте до 10 февраля.

Фестиваль откроется 24 февраля в 11.00. В 11.10 начнутся детские забеги, в 12.20 состоится торжественное открытие Фестиваля и брифинг, а в 12.40 стартует массовый забег участников на 5, 10 и 21.1 км.