В выходные на одной из улиц Петрозаводска ограничат движение

В субботу и воскресенье будет затруднено автомобильное движение по улице Мелентьевой из-за строительства инженерных коммуникаций.

По сообщению администрации Петрозаводска, в связи с выполнением работ по прокладке сетей ливневой канализации в районе домов № 40 - 44 по улице Мелентьевой в период с 8 часов 24 ноября до 22 часов 25 ноября на этом участке будет ограничено движение автотранспорта.