В выходные в Петрозаводске пройдет День физкультурника

В программе мероприятий соревнования по пляжному волейболу, стритболу, дворовому футболу, народной игре кююккя, бадминтону и тестирование ГТО, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 10 августа, карельская столица планирует массово отметить Всероссийский день физкультурника. Открытие праздника состоится в 11.00 на стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1).

Горожан и гостей Петрозаводска ожидают соревнования по пляжному волейболу, стритболу, карельской народной игре кююккя, дворовому футболу и бадминтону. Также все желающие могут пройти тестирование ВФСК ГТО в рамках фестиваля "Лето с ГТО" (наклон вперед из положения "стоя", кросс на дистанции от одного до трёх километров, силовые упражнения (отжимания, подтягивания либо рывок гири), поднимание туловища из положения "лежа на спине" за одну минуту".

Контактные телефоны специалистов Центра спортивной подготовки:

- 77-98-45 – Республиканский Центр тестирования ГТО;

- 76-54-49 – Отдел физкультурных и спортивных мероприятий.

За дополнительной информацией следите в группах "Физкульт10" и "Республиканский Центр тестирования ГТО Карелии".