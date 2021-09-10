В вытрезвителях будут давать одежду и кормить в буфетах: утверждены правила работы таких учреждений

Правила работы вытрезвителей, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения, утверждены приказом главы Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

Как сообщает ТАСС, согласно правилам, вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами первичного осмотра, душевыми, туалетами и комнатами временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, буфетными, помещениями для чистого и грязного белья, комнатами отдыха для сотрудников и камерами хранения.

Люди, помещенные в вытрезвители, смогут рассчитывать, что им проведут санитарную обработку, предоставят спальное место, питьевую воду, при необходимости — первую медицинскую помощь, разъяснят порядок предоставления соцуслуг. Также им выдадут комплект постельного белья, нижнего белья, халат или пижаму, тапочки и средства личной гигиены в индивидуальной упаковке.

В вытрезвителях будут оказывать помощь нетрезвым людям, которые не нуждаются в помощи медиков, следует из правил. По результатам первичного осмотра будут фиксировать оценку состояния сознания, температуру, пульс, внешнюю оценку состояния одежды и обуви, собирать жалобы и информацию об употребленных веществах.

«Срок временного пребывания лица в состоянии опьянения в специализированной организации не должен превышать 24 часов. В случае истечения указанного срока в ночное время (с 22:00 до 06:00) временное пребывание лица в состоянии опьянения в специализированной организации продлевается до истечения ночного времени», — сказано в правилах.

В течение трех часов со времени размещения человека в вытрезвителе его сотрудники обязаны уведомить об этом полицию.

Если в специализированную организацию доставили несовершеннолетнего, гражданина с телесными повреждениями, человека без документов, а также тех, у кого при себе обнаружили оружие или взрывчатку, уведомить об этом полицию нужно в течение одного часа.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей — специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Он вступил в силу 1 января 2021 года. Создавать вытрезвители будут региональные власти.