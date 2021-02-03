Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске построят новое семиэтажное здание для налоговой инспекции (ФОТО) 11
03.02.2021 15:50
Морозная погода сохранится в Карелии в четверг
03.02.2021 17:00
Дерматолог рассказала, на какие проблемы указывают красные родинки 1
03.02.2021 21:30
В Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП (ВИДЕО) 2
Сегодня 06:40
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО) 19
03.02.2021 17:43

В Законодательном собрании состоялось первое очное заседание рабочей группы по совершенствованию Конституции Республики Карелия

Новости. Общество
10:25, 04 Февраля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
Загрузка...

3 февраля в Заксобрании состоялось первое очное заседание рабочей группы по приведению Конституции Республики Карелия и иных нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Ранее в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями работа проводилась в заочной форме.

Члены рабочей группы рассмотрели блок поправок, касающихся сферы государственного устройства и местного самоуправления. Свои предложения высказали карельские парламентарии, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, советник при ректорате ПетрГУ Валерий Шлямин, председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, начальник карельского Минюста Денис Горшков, председатель Совета уполномоченных IX Съезда карелов Республики Карелия Раиса Самодаева, уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Лариса Бойченко и др.

В частности, одобрена инициатива председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича об исключении из Конституции Республики Карелия статьи о неприкосновенности депутата Заксобрания. Ранее такое предложение было поддержано Высшей школой экономики.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы организации государственной власти и местного самоуправления. Предложение депутата Александра Федичева увеличить в новом созыве количество депутатов парламента Карелии с 36 до 50 человек и закрепить данную норму в Конституции Карелии большинством голосов не было поддержано.

На следующем заседании члены рабочей группы обсудят поправки, касающиеся социальных гарантий, здравоохранения, молодежной политики и образования, культуры, экологии и других вопросов.

Напомним, рабочая группа по приведению Конституции Республики Карелия и иных региональных нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией России приступила к работе в октябре 2020 года. В состав рабочей группы, помимо депутатов Заксобрания Карелии, представителей Федерального собрания, правительства Карелии, органов местного самоуправления, вошёл широкий круг специалистов в различных сферах деятельности - юристы, учёные, представители общественности, бизнес-сообщества – всего 29 человек. От членов рабочей группы и общественников в парламент Карелии поступило более 50 инициатив.

- Нам доверен вопрос исключительной важности и ответственности. Необходимо не только привести Конституцию Республики Карелия в соответствие с новой Конституцией Российской Федерации, но и сохранить при этом самобытность нашего края. В процессе обсуждения необходимо услышать каждое мнение, обсудить совместно и прийти к единому решению. Только так мы сможем получить качественный итоговый документ, который станет главным ориентиром жизни в Республике Карелия на долгие годы, - прокомментировал итог заседания рабочей группы Элиссан Шандалович.

Поддержанные рабочей группой предложения будут рассмотрены депутатами карельского парламента.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
01.02.2021, 18:20
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Аналитика

03.02.2021 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 8
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»