В Законодательном собрании состоялось первое очное заседание рабочей группы по совершенствованию Конституции Республики Карелия

3 февраля в Заксобрании состоялось первое очное заседание рабочей группы по приведению Конституции Республики Карелия и иных нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

Ранее в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями работа проводилась в заочной форме.

Члены рабочей группы рассмотрели блок поправок, касающихся сферы государственного устройства и местного самоуправления. Свои предложения высказали карельские парламентарии, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, советник при ректорате ПетрГУ Валерий Шлямин, председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, начальник карельского Минюста Денис Горшков, председатель Совета уполномоченных IX Съезда карелов Республики Карелия Раиса Самодаева, уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Лариса Бойченко и др.

В частности, одобрена инициатива председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича об исключении из Конституции Республики Карелия статьи о неприкосновенности депутата Заксобрания. Ранее такое предложение было поддержано Высшей школой экономики.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы организации государственной власти и местного самоуправления. Предложение депутата Александра Федичева увеличить в новом созыве количество депутатов парламента Карелии с 36 до 50 человек и закрепить данную норму в Конституции Карелии большинством голосов не было поддержано.

На следующем заседании члены рабочей группы обсудят поправки, касающиеся социальных гарантий, здравоохранения, молодежной политики и образования, культуры, экологии и других вопросов.

Напомним, рабочая группа по приведению Конституции Республики Карелия и иных региональных нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией России приступила к работе в октябре 2020 года. В состав рабочей группы, помимо депутатов Заксобрания Карелии, представителей Федерального собрания, правительства Карелии, органов местного самоуправления, вошёл широкий круг специалистов в различных сферах деятельности - юристы, учёные, представители общественности, бизнес-сообщества – всего 29 человек. От членов рабочей группы и общественников в парламент Карелии поступило более 50 инициатив.

- Нам доверен вопрос исключительной важности и ответственности. Необходимо не только привести Конституцию Республики Карелия в соответствие с новой Конституцией Российской Федерации, но и сохранить при этом самобытность нашего края. В процессе обсуждения необходимо услышать каждое мнение, обсудить совместно и прийти к единому решению. Только так мы сможем получить качественный итоговый документ, который станет главным ориентиром жизни в Республике Карелия на долгие годы, - прокомментировал итог заседания рабочей группы Элиссан Шандалович.

Поддержанные рабочей группой предложения будут рассмотрены депутатами карельского парламента.