В заповеднике на границе Карелии посоветовали, как нужно перемещаться в многоснежную зиму

Проще всего в лесу это делать, по словам специалиста, если вы — волк.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике, расположенном в Ленинградской области на границе с Карелией, показали стаю серых хищников, бредущих по зимнему лесу, и заодно поделились советами, как перемещаться в многоснежную зиму, если вы — волк.

Специалист заповедника Анна Лосева посоветовала ставить лапы «след в след», ходить цепочкой, желательно по положительным формам рельефа, использовать проложенные людьми дороги, а через глухой лес идти по кабаньим или лосиным следам.

Кроме того, вне заповедника по автомобильным дорогам надо ходить небольшими группами. Ну и, будучи самцом, периодически помечать дорогу, чтобы сообщить соседям о своем присутствии и избежать неожиданных ситуаций.