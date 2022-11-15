В здании мировых судей Петрозаводска и Прионежья выделили место для адвокатов

В здании мировых судей Петрозаводска и Прионежского района на улице Гюллинга, 13 появился кабинет для адвокатов.

Как сообщает Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей: «В здании мировых судей по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 13, были предусмотрены комнаты для прокуроров, судебных приставов и для ознакомления подсудимых с материалами дел, а отдельное помещение для адвокатов отсутствовало. С 28 ноября в здании для адвокатов доступно отдельное помещение, где можно подготовиться к участию в судебном заседании».