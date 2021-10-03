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В здании торгового центра «Карелия-Маркет» открылись четыре спортзала

Новости. Спорт
11:47, 03 Октября 2021
фото: страница Артура Парфенчикова

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В новых залах в центре Петрозаводска юные спортсмены будут заниматься тхэквондо, боксом, карате, фитнес-аэробикой, танцами и йогой, рассказал глава Карелии.

В здании торгового комплекса «Карелия-Маркет» открылись четыре современных спортивных зала, в которых юные спортсмены будут заниматься тхэквондо, боксом, карате, фитнес-аэробикой, танцами и йогой.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, открытие четырех спортзалов - это результат второго этапа переоборудования универмага, которое ведет Агентство городского развития.

«Когда-то здесь были торговые помещения, а сейчас – два этажа с просторными залами, раздевалками, душевыми и всем необходимым для тренировок – всего более двух тысяч квадратных метров площади для занятий спортом. Уверен, в таких условиях наши тренеры воспитают профессиональных спортсменов. Посмотрите на ребят, которые сегодня пришли в залы. Подрастают будущие чемпионы!», - написал Парфенчиков в соцсети.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-10-03 12:34:44
Интересно, что там с вентиляцией.
Гриша
2021-10-03 12:05:06
либеральная тусовка визжала, что ничего не будет . Это вам не бумажными стаканчиками кидаться, тут сразу наваляют хипстерным урбанистам. :)
Off
2021-10-03 12:41:12
Гриша/наташка . ЛДПР ,всегда визжит и поддерживает спортсменов и не любят сомнительных мужчинок , типа тебя , которые шлындают в колготках по торговым центрам . :)
Гость
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