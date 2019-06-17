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Новости. Экономика
09:40, 17 Июня 2019
фото: Строительная компания "Баренц Групп"

В ЖК "Народный" можно купить квартиры по очень низким ценам

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Строительная компания "Баренц Групп" предлагает квартиры на выгодных условиях и по доступной цене.

Вы в поисках современного, комфортного и недорогого жилья, находящегося в нескольких минутах от центра Петрозаводска? Тогда обратите внимание на ЖК "Народный", расположенный на ул. Профсоюзов 10. На данный момент комплекс состоит из трех секций: две уже заселены, срок сдачи третьей – конец 2020 года. Именно в этой секции Вы и можете приобрести квартиры по максимально доступной цене.  

Инфраструктура в районе ЖК "Народный" очень развита: здесь вы найдете все, что необходимо для комфортной и отличной жизни. Для удобства учебы детей есть школа №35, а также детский сад №74. В шаговой доступности лицей №40. Построена безопасная детская площадки с современным оборудованием и многое другое. 

Купить квартиру в ЖК "Народный" можно на очень выгодных условиях: ипотека, отсутствие первого взноса, отделка "под ключ", скидки на страхование и ипотечные каникулы. 

Подробнее о жилом комплексе и ценах на квартиры читайте здесь. 

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Комментарии

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кир
2019-06-17 11:29:52
"На его месте должен быть я. Будешь, если напьёшься".(с)
zanoza
2019-06-17 11:06:05
Ну и почему это цена 48 260 руб. за кв.м. вдруг стала выгодной?
баян
2019-06-17 10:05:40
почти даром при себестоимости в разы меньше.
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