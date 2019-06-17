В ЖК "Народный" можно купить квартиры по очень низким ценам

Строительная компания "Баренц Групп" предлагает квартиры на выгодных условиях и по доступной цене.

Вы в поисках современного, комфортного и недорогого жилья, находящегося в нескольких минутах от центра Петрозаводска? Тогда обратите внимание на ЖК "Народный", расположенный на ул. Профсоюзов 10. На данный момент комплекс состоит из трех секций: две уже заселены, срок сдачи третьей – конец 2020 года. Именно в этой секции Вы и можете приобрести квартиры по максимально доступной цене.

Инфраструктура в районе ЖК "Народный" очень развита: здесь вы найдете все, что необходимо для комфортной и отличной жизни. Для удобства учебы детей есть школа №35, а также детский сад №74. В шаговой доступности лицей №40. Построена безопасная детская площадки с современным оборудованием и многое другое.

Купить квартиру в ЖК "Народный" можно на очень выгодных условиях: ипотека, отсутствие первого взноса, отделка "под ключ", скидки на страхование и ипотечные каникулы.

Подробнее о жилом комплексе и ценах на квартиры читайте здесь.

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