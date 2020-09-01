Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Московском метрополитене открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Карелии 1
01.09.2020 18:11
Служба занятости в Карелии отказала женщине в пособиях из-за условного срока 8
01.09.2020 18:20
Судья, полицейский и ветеран: кого Парфенчиков наградил медалями за заслуги перед Карелией 6
Сегодня 10:07
Умер народный артист, звезда сериала "Воронины" Борис Клюев 1
01.09.2020 22:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35

В ЖК "Народный" строится еще один дом с квартирами эконом-класса  (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:00, 02 Сентября 2020
фото: © "Баренц Групп"
Загрузка...

В ЖК "Народный" на улице Профсоюзов ведется строительство 16-этажного монолитного жилого дома с квартирами эконом-класса.

ЖК "Народный", построенный компанией "Баренц Групп" , находится всего в 5 минутах езды от центра Петрозаводска. Сейчас здесь возводится еще один 16-этажный монолитный дом, где вы можете приобрести квартиру по привлекательной цене.

Как рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова, это будет монолитный дом с эргономичными планировками.

"Мы предлагаем в нем два вида отделочных работ. При чистовой отделке стены будут выровнены и подготовлены под поклейку обоев, сделана стяжка на полу, остается только постелить ламинат. В квартире будут установлены радиаторы, разводка электричества и теплосетей. И стандартная отделка "под ключ", когда в отделку уже входят обои, ламинат, межкомнатные двери и полное оборудование ванной комнаты и туалета".  

Жилой комплекс "Народный" не случайно так популярен. Ведь Пятый поселок, где он расположен, из городской окраины в последние годы превратился в уютный спальный район. Главными его преимуществами можно назвать транспортную доступность, развитую инфраструктуру и малую населенность.

В жилом комплексе уютная огороженная территория со своим микроклиматом и комфортным удалением от трассы, безопасные, освещенные входные зоны к подъездам с электронными домофонами на каждую парадную, большие парковочные зоны и стоянки для велосипедов, системы видеонаблюдения с разных точек.

В новом доме предусмотрены удобные планировки квартир, которые легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры.

ЖК "Народный" уже зарекомендовал себя, как комфортный и надежный. И даже при всех очевидных преимуществах остается, пожалуй, самым доступным по цене.

Все подробности о жилом комплексе "Народный" можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека под 6,1%).

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях и на сайте.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
26.08.2020, 08:59
Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Аналитика

Сегодня 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 20
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»