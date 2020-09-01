В ЖК "Народный" строится еще один дом с квартирами эконом-класса  (ВИДЕО)

В ЖК "Народный" на улице Профсоюзов ведется строительство 16-этажного монолитного жилого дома с квартирами эконом-класса.

ЖК "Народный", построенный компанией "Баренц Групп" , находится всего в 5 минутах езды от центра Петрозаводска. Сейчас здесь возводится еще один 16-этажный монолитный дом, где вы можете приобрести квартиру по привлекательной цене.

Как рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова, это будет монолитный дом с эргономичными планировками.

"Мы предлагаем в нем два вида отделочных работ. При чистовой отделке стены будут выровнены и подготовлены под поклейку обоев, сделана стяжка на полу, остается только постелить ламинат. В квартире будут установлены радиаторы, разводка электричества и теплосетей. И стандартная отделка "под ключ", когда в отделку уже входят обои, ламинат, межкомнатные двери и полное оборудование ванной комнаты и туалета".

Жилой комплекс "Народный" не случайно так популярен. Ведь Пятый поселок, где он расположен, из городской окраины в последние годы превратился в уютный спальный район. Главными его преимуществами можно назвать транспортную доступность, развитую инфраструктуру и малую населенность.

В жилом комплексе уютная огороженная территория со своим микроклиматом и комфортным удалением от трассы, безопасные, освещенные входные зоны к подъездам с электронными домофонами на каждую парадную, большие парковочные зоны и стоянки для велосипедов, системы видеонаблюдения с разных точек.

В новом доме предусмотрены удобные планировки квартир, которые легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры.

ЖК "Народный" уже зарекомендовал себя, как комфортный и надежный. И даже при всех очевидных преимуществах остается, пожалуй, самым доступным по цене.

Все подробности о жилом комплексе "Народный" можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека под 6,1%).

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях и на сайте.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.