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В ЖК "Свиристель" начали строить еще один 9-этажный дом

Новости. Экономика
14:41, 15 Мая 2020
фото: © "Баренц Групп"
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Как пояснили в компании "Баренц Групп", 9-этажный монолитный жилой дом в ЖК "Свиристель" будет сдан в четвертом квартале будущего года.

Компания "Баренц Групп" активно ведет стройки во всех районах Петрозаводска – работа не прекращается ни на один день.

Как нам стало известно, очередной жилой дом недавно начали строить в районе Кукковка-3 в жилом квартале "Свиристель".

Побывав на строительной площадке, мы увидели, что стройка сейчас проходит нулевой цикл. Новый 9-этажный монолитный дом будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

Район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.

Комплексное строительство здесь ведется очень активно. Наглядный пример – жилой квартал "Свиристель", который возводит компания "Баренц Групп".

Отметим, что в жилом квартале "Свиристель" наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, – обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, и компания "Баренц Групп" оборудовала остановку, до центра Петрозаводска стало рукой подать.

В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". 

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик  ЖК "Свиристель" – ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents/ 

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