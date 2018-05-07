В ЗС Карелии повторно внесен законопроект об участии самовыдвиженцев в губернаторских выборах

Депутат Андрей Рогалевич, заручившись поддержкой жителей Карелии, снова внес в региональный парламент законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах главы республики.

Напомним, в апреле на заседании Заксобрания депутатский корпус отклонил законопроект, в котором Андрей Рогалевич предлагал внести изменения в закон о выборах главы Карелии, разрешив баллотироваться самовыдвиженцам.

После этого автор документа начал сбор подписей.

В настоящее время, по словам Андрея Рогалевича, в Петрозаводске, Сегеже, Олонце, Кондопоге и Медвежьегорске собрано более 2 тысяч подписей за изменение закона о губернаторских выборах. Еще порядка 250 человек поставили свою подпись под петицией в Интернете.

Заручившись поддержкой граждан, Андрей Рогалевич в начале мая снова внес в парламент законопроект о самовыдвиженцах.

Повторное внесение документа было обусловлено несколькими факторами, объяснил Рогалевич "Столице на Онего".

"Наравне с депутатами всех уровней, главами поселений, где сохранились прямые выборы, президентом Российской Федерации, кандидат на должность главы республики может и должен иметь право на самовыдвижение. Тем более что ограничений законодательным правом или каких-то иных препятствий не предполагается и не существует", - сказал он.

Главное отличие самовыдвиженца от представителя партии, которого выдвигают на должность главы Карелии, продолжил депутат, - в том, что кроме прохождения муниципального фильтра, он, согласно законопроекту, должен заручиться поддержкой жителей Карелии.

"На мой взгляд, это и является камнем преткновения. Никому, судя по голосованию коллег, это не нужно. Возникает какой-то политический страх, - отметил Андрей Рогалевич. - После того, как Законодательное собрание отклонило поправку, мы решили спросить у жителей республики их мнение по этому поводу, начав собирать подписи под обращением к депутатам".

"В большинстве своем люди поддерживают эту инициативу, как и, допустим, возврат прямых выборов главы Петрозаводска", - заключил он.