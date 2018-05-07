Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
11:28, 07 Мая 2018

В ЗС Карелии повторно внесен законопроект об участии самовыдвиженцев в губернаторских выборах

По теме

Олег Реут: откуда появляются рейтинги губернаторов
06.05.18 15:12
ФОТО: Карельские коммунисты отметили день рождения автора знаменитого лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
06.05.18 12:56
МВД России назвало петрозаводский митинг "Он нам не царь" малочисленным
06.05.18 11:16
Все новости
Загрузка...

Депутат Андрей Рогалевич, заручившись поддержкой жителей Карелии, снова внес в региональный парламент законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах главы республики.

Напомним, в апреле на заседании Заксобрания депутатский корпус отклонил законопроект, в котором Андрей Рогалевич предлагал внести изменения в закон о выборах главы Карелии, разрешив баллотироваться самовыдвиженцам.

После этого автор документа начал сбор подписей.

В настоящее время, по словам Андрея Рогалевича, в Петрозаводске, Сегеже, Олонце, Кондопоге и Медвежьегорске собрано более 2 тысяч подписей за изменение закона о губернаторских выборах. Еще порядка 250 человек поставили свою подпись под петицией в Интернете.

Заручившись поддержкой граждан, Андрей Рогалевич в начале мая снова внес в парламент законопроект о самовыдвиженцах.

Повторное внесение документа было обусловлено несколькими факторами, объяснил Рогалевич "Столице на Онего".

"Наравне с депутатами всех уровней, главами поселений, где сохранились прямые выборы, президентом Российской Федерации, кандидат на должность главы республики может и должен иметь право на самовыдвижение. Тем более что ограничений законодательным правом или каких-то иных препятствий не предполагается и не существует", - сказал он.

Главное отличие самовыдвиженца от представителя партии, которого выдвигают на должность главы Карелии, продолжил депутат, - в том, что кроме прохождения муниципального фильтра, он, согласно законопроекту, должен заручиться поддержкой жителей Карелии.

"На мой взгляд, это и является камнем преткновения. Никому, судя по голосованию коллег, это не нужно. Возникает какой-то политический страх, - отметил Андрей Рогалевич. -  После того, как Законодательное собрание отклонило поправку, мы решили спросить у жителей республики их мнение по этому поводу, начав собирать подписи под обращением к депутатам".

"В большинстве своем люди поддерживают эту инициативу, как и, допустим, возврат прямых выборов главы Петрозаводска", - заключил он.

По теме

Олег Реут: откуда появляются рейтинги губернаторов
06.05.18 15:12
ФОТО: Карельские коммунисты отметили день рождения автора знаменитого лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
06.05.18 12:56
МВД России назвало петрозаводский митинг "Он нам не царь" малочисленным
06.05.18 11:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.2018, 12:50
ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами

Аналитика

03.05.2018 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 11
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 11
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 2
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Затопление - в подарок 3
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на "ТНТ-ОНЕГО"
04.05.2018 12:18
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»